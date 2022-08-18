Глава МЧС прибыл на место пожара, из-за которого Москву заволокло смогом

Глава МЧС решил лично курировать тушение пожаров в Рязанской области с места ЧП Фото: МЧС России

Министр МЧС Александр Куренков прибыл в Рязанскую область, чтобы лично курировать тушение четырех крупных очагов возгорания в лесах на севере региона, сообщает пресс-служба МЧС России. О прибытии Куренкова пишут также и местные медиа.

На место ЧП прибыл и глава столичного Департамента по делам ГО, ПБ и ЧС Юрий Акимов. Он возглавил увеличенную в четверг, 18 августа, вдвое группировку спасателей Москвы, пишет в своем Телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

- Дополнительно направили еще два вертолета Ка-32А, которые могут единовременно сбрасывать до пяти тонн воды каждый, - добавил мэр Москвы.

Помогает Москва и техникой. Помимо пожарных машин и авиации, туда направлены поливомоечные автомобили и пожарно-спасательный комплекс "Водолей". Он рассчитан на то, чтобы подавать воду мощной струей - до 170 литров в секунду! Группировка должна помочь коллегам из Рязани справиться с пожарами в ближайшее время.

Как сообщал KP.RU ранее, по состоянию на полдень 18 августа в Рязанской области полыхают четыре лесных пожара. Площадь самого крупного из них составляет больше 500 гектаров.