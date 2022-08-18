Ликсутов рассказал об обновлении инфраструктуры метро в этом году

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Московское метро постоянно улучшает свои сервисы. При этом не прекращается и обновление инфраструктуры, чтобы поездки были максимально безопасными и комфортными. Статистикой о том, что успели отремонтировать в подземке с начала года, поделился столичный Дептранс. За прошедшие месяцы 2022-го:

- отремонтировали 93 эскалатора;

- заменили больше 56 километров рельсов и 14 тысяч шпал;

- обновили больше 140 километров кабеля;

- заменили больше 85 тысяч скреплений для перехода на бесстыковой путь;

- отремонтировали 55 установок местной вентиляции.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем инфраструктуру метро современнее и надежнее, - сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Каждый день на разных участках идет замена рельсов и кабеля, ремонт эскалаторов, вестибюлей — это делает поездки пассажиров безопаснее и удобнее. Работы стараемся вести в ночные окна, чтобы не мешать движению».

Заммэра подчеркнул, что благодаря планомерной работе график движения в столичном метро выполняется на 99,99%.

«Интервалы в час пик составляют 90 секунд - это лучший показатель среди неавтоматизированных метрополитенов мира», - отметил Ликсутов.