Тишковец объяснил, когда концентрация смога в Москве будет наиболее сильной

Наиболее высокая концентрация дыма ожидается в ночные и утренние часы Фото: Иван МАКЕЕВ

Дым в Москве, благодаря ветру, немного рассеялся, но это ненадолго, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в Телеграм-канале «Часовой погоды».

Наиболее высокая концентрация дыма ожидается в ночные и утренние часы, а сильнее всего видимость будет ухудшаться в южных, восточных и юго-восточных районах московского региона и сопредельных с ними регионах.

Погода без осадков не улучшит ситуацию со смогом. Тишковец предупредил о непростой экологической ситуации из-за 30-градусной жары. По его словам, смог останется над Москвой как минимум до субботы, 20 августа.

На запах гари жители нескольких районов столицы начали жаловаться на запах гари утром 17 августа. Позже Рослесхоз заявил, что задымление связано с лесными пожарами в Рязанской области. Не смотря на сильный запах и смог, москвичей успокоили: ждать повторения ситуации 2010 года, когда в Подмосковье неделями горели торфяники, не стоит.