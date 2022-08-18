Московских спасателей отправили тушить новые пожары во Владимирской области

18 августа Москва отправила тушить пожары в Рязанской области еще два вертолета. Фото: из телеграм-канала Сергея Собянина

Группировка столичных спасателей из 90 человек и 30 единиц техники направлена на борьбу с новыми пожарами во Владимирской области, сообщил в своем Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, в два раза увеличена группировка сил и средств МЧС Москвы в Рязанской области, где полыхают пожары, дым от которых заволок столичный регион.

Таким образом, по состоянию на середину дня 18 августа в Рязанской области работают около 500 столичных спасателей и больше сотни единиц техники.

- Дополнительно направили еще два вертолета Ка-32А, которые могут единовременно сбрасывать до пяти тонн воды каждый, - уточнил столичный градоначальник.

По сведениям Сергея Собянина, рязанские пожары сейчас тушат три вертолета и четыре самолета: два Ил-76 и два Бе-200 авиаотряда МЧС России.

Также Москва направила к месту ЧП поливомоечную технику и пожарно-спасательный комплекс «Водолей». Его используют для борьбы с мощными пожарами. Комплекс способен подавать в секунду 170 литров воды.

Как сообщал KP.RU ранее, по информации на 18 августа в Рязанской области полыхают как минимум четыре крупных лесных пожара, ветер мешает тушению, раздувая огонь. Площадь самого крупного из них составляет 500 гектаров.