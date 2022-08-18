Пожар в Рязанской области тушат 850 человек и 300 единиц техники

С 17 августа жители Москвы и Подмосковья начали жаловаться на дым и запах гари Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство Рязанской области, Рослесхоз и МЧС РФ продолжают бороться с лесными пожарами. 18 августа огонь тушат 850 человек, 300 единиц техники, четыре вертолета, сообщается в Telegram-канале федерального агентства лесного хозяйства.

В регион также дополнительно направили самолет амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26, Ми-8 МЧС России и самолет Ил-76.

«Глава Рязанской области находится на постоянной связи с нами. Все местные и федеральные структуры работают в тесном взаимодействии. Дополнительные силы и средства Рослесхоза, МЧС, межрегиональная группировка уже стягивается в область», - отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Напомним, утром 18 августа силами авиации удалось сбить верхний пожар в рязанских лесах, несмотря на это, площадь низового пожара по-прежнему остается большой. На борьбу с огнем отправили еще одну группу столичных спасателей.

Тем временем с 17 августа жители Москвы и Подмосковья начали жаловаться на дым и запах гари. В четверг смог накрыл центр столицы. По словам экспертов, задымление сохранится как минимум до субботы. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор: специалисты проводят мониторинг воздуха. Горожанам рекомендуют носить маски, меньше находится на улице, не открывать окна и пить больше воды.