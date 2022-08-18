Сотрудник МВД погиб в аварии на севере Москвы

Сотрудник подразделения столичного ГУ МВД погиб в ДТП на севере столицы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на Зеленоградской улице в результате аварии погиб сотрудник ГУ МВД России, еще один человек пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

ДТП произошло 18 августа в 01:47. Водитель Renault Logan двигался по Северо-Восточной хорде (СВХ) от МКАД в сторону Фестивальной улицы и не справился с управлением: он наехал на бетонное ограждение, машина опрокинулась. 25-летний водитель иномарки скончался на месте от полученных травм.

Уточняется, что повреждения также получил 24-летний пассажир автомобиля. По информации источника из правоохранительных органов, он не служит в органах внутренних дел.

«В ходе проверки было установлено, что водителем автомобиля являлся сотрудник одного из подразделений ГУ МВД России по городу Москве», - отметил собеседник агентства.

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