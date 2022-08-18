Новый путепровод улучшит сообщение между Ярославским и Лосиноостровским районами

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы

Сейчас, чтобы попасть с Малыгина на Малыгинский проезд, нужно либо 20 минут на машине ехать через МКАД (а там сами знаете, какие пробки бывают в часы пик), либо пройти пешком почти 3 км в обход. Новый путепровод значительно улучшит сообщение между Ярославским и Лосиноостровским районами. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил соответствующий проект планировки от специалистов Института Генплана Москвы.

- Строительство этого путепровода заметно улучшит транспортное обслуживание этой территории, — пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - Сейчас транспортные потоки сходятся в одном узле, который уже исчерпал свою пропускную способность. Появление новой связи позволит запустить новые маршруты общественного транспорта до станций метро «Медведково» и «Бабушкинская» и в перспективе сократит время в пути.

Разумеется, строительство путепровода предполагает и развитие территории. Проектировщики предусмотрели съезд на Анадырский проезд, строительство проезда от улицы Федоскинская до улицы Холмогорская и подземного пешеходного перехода через ж/д Ярославского направления МЖД в створе улицы Холмогорская. Кроме того, на улицах появятся новые остановки общественного транспорта, велосипедные дорожки. Общая площадь благоустроенных территорий составит около 13 гектаров.