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Происшествия18 августа 2022 12:32

Инспекторы в Москве остановили машину для проверки и обнаружили в багажнике связанного мужчину

Сотрудники ГИБДД остановили машину для проверки документов и услышали крики из багажника
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве сотрудники ГИБДД обнаружили связанного мужчину в багажнике

В Москве сотрудники ГИБДД обнаружили связанного мужчину в багажнике

Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Москвы сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автомобиль и спасли похищенного мужчину, который находился связанным в багажнике, сообщают «Известия».

Инцидент произошел в среду, 17 августа. Инспекторы попросили водителя показать документы. Однако когда сотрудник ДПС подходил к авто, он услышал крики о помощи. После этого правоохранители открыли багажник и обнаружили там связанного человека. По факту случившегося полицейские начали проверку.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве четверо похитили мужчину из подъезда, насильно затолкали потерпевшего в машину и вывезли в Троицкий округ столицы. Там, угрожая предметом, похожим на нож, злоумышленники отобрали у потерпевшего деньги, надругались над ним, а после скрылись с места преступления. Подозреваемых задержали, одни из фигурантов признал вину.