Рухнувшая стена в туалете чуть не раздавила 19-летнего рабочего в Москве

В Москве на 19-летнего рабочего рухнула стена в туалете Фото: Алексей БУЛАТОВ

На юго-востоке Москвы часть стены санузла обрушилась на 19-летнего рабочего и придавила его. Молодого человека госпитализировали в медицинское учреждение с предварительным диагнозом – перелом костей предплечья, сообщает mk.ru.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они выяснили, что ремонт начался в квартире в начале недели. Семья нашла мастеров в интернете, они должны были убрать старую стену между туалетом и ванной, а после выложить новую, но уже из кирпича.

К работам мужчины приступили 17 августа. Один из специалистов отправился в магазин за стройматериалами, а другой начал демонтировать стену, неожиданно она обрушилась.

Ранее KP.RU сообщал, что рабочий погиб на юге Москвы при обрушении стены. ЧП произошло 25 мая днем на Чертановской улице. 50-летний мужчина трудился на коммерческом объекте. Возбуждено уголовное дело.