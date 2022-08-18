Дептранс рассказал о мерах против запаха гари в метро Москвы

В Москве на станциях метрополитена специалисты в усиленном режиме следят за качеством воздуха из-за смога Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на станциях метрополитена специалисты в усиленном режиме следят за качеством воздуха и корректируют режим вентиляционных шахт из-за запаха гари в столице, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта города.

Чтобы поездки были максимально комфортны для пассажиров, сотрудники Лаборатории микроклимата мониторят качество воздуха в подземке. Также практически во всех вагонах метро установлены специальные фильтры и системы обеззараживания воздуха.

Как сообщал KP.RU, 17 августа жители столицы начали жаловаться на дым и запах гари в городе. Причиной смога в Москве Рослесхоз назвал пожар в Рязанской области. Возгорание ликвидируют 850 человек и 300 единиц техники, на помощь приехали столичные спасатели. В Роспотребнадзоре порекомендовали москвичам по возможности меньше находиться на улице, носить маски, пить больше воды и не открывать окна.