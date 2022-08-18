Тимати лично проинструктировал сотрудников Stars Coffee перед открытием 19 августа

Торжественное мероприятие пройдёт в Москве на новом Арбате, 11, в 8:00 Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве готовятся к открытию кофейни Stars Coffee. Именно под этим названием клиентов теперь будут принимать заведения, раньше принадлежавшие франшизе Starbucks.

Один из владельцев заведений, рэпер Тимур Юнусов (больше известный как Тимати)18 августа лично приехал для проведения инструктажа сотрудникам. Тут же прошло неофициальное открытие кофейни для узкого круга посетителей.

Как сообщает корреспондент kp.ru, официальное открытие флагманского кафе Stars Coffee для публики пройдёт в 8:00 19 августа на Новом Арбате.

Отметим, что дату открытия несколько раз переносили: сначала сообщалось о мероприятии 16 августа, затем 18.

Из меню Stars Coffee убрали все фирменные напитки Старбакс. В ассортименте только «общеизвестные»: эспрессо, латте, капучино, фраппе и кофе с разными сиропами.

Сейчас окна и вывеску заведения на новом Арбате затянули мусорными пакетами.

Напомним, сеть американских кофеен Starbucks «ушла» из России в конце мая 2022 года из-за санкций. Бизнес выкупили Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика». Кофейни прошли через полный ребрендинг: теперь на логотипе красуется русалка в кокошнике, писал kp.ru.