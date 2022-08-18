Жилой комплекс West Garden загорелся на Минской улице в Москве

В Москве горит жилой комплекс West Garden

Крупный пожар вспыхнул в строящемся жилом комплексе бизнес-класса West Garden на Минской улице в Москве 18 августа. Видео мощного пожара публикуют очевидцы в социальных сетях.

На представленных кадрах видно, что пламя охватило многоэтажку. Из здания валят черные клубы дыма, рядом находятся рабочие. Информация о пострадавших не поступала. Площадь и причины возгорания пока неизвестны.

Ранее KP.RU, сообщал, что в четверг днем сильный пожар охватил магазин «Пятерочка» в Подмосковье. Здание загорелось в Богородском городском округе в коттеджном поселке «Изумрудный город». Пострадавших нет, причины и площадь возгорания уточняются. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Сотрудники МЧС Подмосковья ликвидируют возгорание. Крыша магазина полностью выгорела.