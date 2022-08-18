В Москве завершено расследование дела в отношении задушившей своих детей матери

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней женщины, которая убила своих малолетних детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней женщины, которая убила своих детей трех и 11 лет. Дело рассмотрит Московский городской суд, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

По данным следствия, 20 февраля 2021 года женщина, находясь в квартире дома на Ясном проезде в Москве, убила дочь и сына, а после повредила себе шею. Ее госпитализировали в медучреждение, медики оказали потерпевшей необходимую помощь.

В ходе расследование специалисты провели судебную психолого-психиатрическую экспертизу, женщину признали нуждающейся в принудительном лечении. В момент преступления она не осознавала своих действий в связи с психическим расстройством.

Как сообщал KP.RU, москвичка задушила своих детей 3 и 11 лет за полчаса до прихода мужа с работы. По предварительной информации, у женщины был нервный срыв. Семья не стояла на психиатрическом учете, к родителям не приходили органы опеки, а дети всегда были ухоженными.