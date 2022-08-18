Концентрация вредных от смога веществ в воздухе Москвы снизилась в семь раз

В Москве по сравнению с ночными и утренними часами концентрация загрязняющих веществ снизилась до семи раз Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве по сравнению с ночными и утренними часами концентрация загрязняющих веществ снизилась до семи раз. Специалисты не зафиксировали превышений гигиенических нормативов, сообщается в Telegram-канале ГУПБ «Мосэкомониторинг». Напомним, с 17 августа жители столицы жалуются на смог и запах гари в городе, задымление связано горящими лесами в Рязанской области.

«Сегодня, 18.08.2022, в городе Москве по состоянию на 16:00 максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ в воздухе находятся ниже предельно допустимых значений», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в пятницу, 19 августа, метеоусловия в городе будут способствовать рассеиванию вбросов в атмосферу.

В Мосэкомониторинге добавили, что экологическая обстановка в столице постоянно контролируется. Информацию о качестве воздуха горожане могут узнать на сайте mosecom.mos.ru.

Ранее KP.RU сообщал, что по прогнозам ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца, наиболее высокая концентрация дыма ожидается в Москве в ночные и утренние часы. Смог сохранится в столице как минимум до субботы.