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Происшествия18 августа 2022 15:18

Пожар в жилом комплексе West Garden в Москве локализовали

Причиной пожара стало возгорание строительных лесов с первого по 14 этаж ЖК
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Возгорание в строящемся жилом комплексе West Garden локализовано

Возгорание в строящемся жилом комплексе West Garden локализовано

Пожар в жилом комплексе West Garden успешно локализован оперативными службами, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Информация о возгорании строящегося элитного жилого комплекса на улице Генерала Дорохова поступила в оперативную дежурную смену Центра управления кризисных ситуаций МЧС РФ по Москве 18 августа в 16:44. На место ЧП незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб.

Причиной пожара стало возгорание строительных лесов с первого по 14 этаж здания. Информации о пострадавших нет. В 17:33 огонь полностью потушили.

В столичном управлении МЧС попросили жителей соблюдать правила пожарной безопасности. «Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101», - сказано в сообщении.