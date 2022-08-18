90 заведений Stars Coffee откроется в Москве до конца сентября

Первых посетителей Stars Coffeе на Новом Арбате примет 19 августа в 08:00 Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве 18 августа на открытии кофеен Stars Coffee один из новых владельцев заведения, ресторатор Антон Пинский рассказал, что до конца сентября точки сети откроются в 130 российских городах. Заработают 90 кофеен в Москве, 15 – в Санкт-Петербурге и еще 15 – в других регионах страны, сообщает Telegrаm-канал «Осторожно, новости».

Теперь кофе будут поставлять из Латинской Америки и Африки. Привычных цветных стаканчиков для знакомства пока не предусмотрено, однако фишка с написанием имен на бумажных чашках сохранится. Цены останутся прежними. Stars Coffee прошли полный ребрендинг: теперь на новом логотипе изображена русалка в кокошнике.

Как сообщал KP.RU, рэпер Тимати лично проинструктировал сотрудников Stars Coffee перед открытием 19 августа. Первых посетителей заведение на Новом Арбате примет 19 августа в 08:00. Из меню Stars Coffee убрали все фирменные напитки Старбакс. В ассортименте остались классические – латте, капучино, эспрессо, фраппе и кофе с сиропами.

Напомним, в мае 2022 года американская компания Старбакс приняла решении уйти с российского рынка. Бизнес выкупили рэпер Тимати и известный московский ресторатор Антон Пинский.