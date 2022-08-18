МЧС показало видео тушения пожаров в Рязанской области

В тушении пожаров задействованы силы правительства Рязанской области, Рослесхоза и МЧС Фото: принтскрин видео.

Видео тушения пожаров в Рязанской области, от дыма которых начала задыхаться Москва, сняли в МЧС. На кадрах видно, как вертолеты распыляют воду.

В тушении пожаров задействованы силы правительства Рязанской области, Рослесхоза и МЧС. Утром 18 августа силами авиации удалось сбить верхний пожар в рязанских лесах. Несмотря на это, площадь низового пожара по-прежнему остается большой. На борьбу с огнем из Москвы отправили еще одну группу спасателей. В регион также дополнительно направили самолет амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26, Ми-8 МЧС России и самолет Ил-76.

Жители Москвы начали жаловаться на запах гари 17 августа. Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что из-за направления ветра смог продержится в Москве до субботы. Наиболее высокая концентрация дыма ожидается в ночные и утренние часы, а сильнее всего видимость будет ухудшаться в южных, восточных и юго-восточных районах московского региона и сопредельных с ними регионах.