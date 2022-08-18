Пожар в строящемся элитном жилом комплексе West Garden не повлияет на сроки сдачи дома

Пожар в строящемся ЖК West Garden не повлияет на сроки сдачи дома Фото: Александр ГЛУЗ

Пожар в элитном строящемся жилом комплексе West Garden, расположенном на западе Москвы, никак не повлияет на сроки сдачи многоэтажки, сообщили KP.RU в пресс-службе строительной компании ИНТЕКО.

«Возгорание случилось на одном из корпусов второй очереди ЖК West Garden. Загорелись леса. Пострадавших нет», - отметили в пресс-службе.

Напомним,18 августа во второй половине дня в элитном районе на западе Москвы загорелась многоэтажка. Возгорание в ЖК West Garden ликвидировали в 17:33. По словам очевидцев, у одной из стен загорелся строительный мусор, затем огонь перекинулся на обшивку здания, а после перебрался на строительные леса с первого по 14 этаж. На месте работали пожарные.

В экстренных службах рассказали, что во время пожара на крыше ЖК находились рабочие, они не смогли выбраться на улицу из-за сильного задымления. Сейчас их жизням ничего не угрожает, когда дыма стало меньше, они покинули многоэтажку.