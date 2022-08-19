В Москве мужчина вызвал полицейских к телу обезглавленного манекена

Прибывшие на вызов полицейские были крайне удивлены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Новой Москвы переполошил полицейских, заявив, что нашел на берегу реки Лисенка в Щербинке тело ребенка, да при том еще и без головы, сообщает телеграм-канал SHOT. Звонивший не пожелал остаться на месте происшествия до приезда правоохранителей, но описал место, где нашел останки.

Какого же было удивление полицейских, когда на указанном месте они действительно нашли тело, но вовсе не ребенка и даже не взрослого. Оказалось, что горожанина напугал выброшенный кем-то манекен. Головы у него действительно не было.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность звонившего и найти его.

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