Наталья Сергунина, - о праздновании Дня флага России: «Приготовили больше 60 мероприятий»

22 августа Государственному флагу России исполняется 353 года. Фото: Мосгорпарк

22 августа Государственному флагу России исполняется 353 года. В честь праздника культурные площадки столицы проведут десятки мероприятий. Горожан ждут концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«В этом году ко Дню Государственного флага России для москвичей и туристов приготовили больше 60 мероприятий, — пояснила Наталья Сергунина. - Свою программу представят парки, музеи, библиотеки, культурные центры, городские кинотеатры и ВДНХ. Они приглашают посмотреть исторические фильмы, выступления творческих коллективов, побывать на тематических выставках, послушать лекции по истории нашей страны и узнать о достижениях выдающихся соотечественников».

Праздничные мероприятия в столичных библиотеках начинаются 19 августа. Посетить их могут и взрослые, и дети. Для них подготовили интеллектуальные викторины и лекции, посвященные истории Государственного флага России.

21 августа в музее славянской письменности «Слово» на ВДНХ пройдет экскурсия «Знамя в историях и лицах». Гости узнают, как триколор стал официальным символом России при Петре I и какая атрибутика использовалась до появления флага. В этот же день в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ состоится лекция «История отечественной космонавтики».

А 22 августа на выводном круге ВДНХ в рамках фестиваля «Спасская башня» состоится праздничная программа Центра национальных конных традиций. Гостей ждут показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды.

В Воронцовском парке запланирован фолк-концерт. С народными песнями выступят ансамбль «Вселена folk» и певица Юлия Морозова. Также на сцену выйдет народный хореографический коллектив, а завершит вечер выступление казачьего ансамбля.

Кроме того, сеть кинотеатров «Москино» приглашает посмотреть на больших экранах классику советского кинематографа. 22 августа в кинотеатре «Салют» покажут ленту «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974), в кинотеатре «Тула» состоится показ легендарной картины режиссера Сергея Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”» (1925), а в кинотеатре «Молодежный» 22 августа можно будет увидеть черно-белую комедию режиссера Виталия Мельникова «Начальник Чукотки» (1966).