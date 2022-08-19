Штрафы за земельно-имущественные нарушения можно оплатить со скидкой 50 процентов

В Москве изменились сроки и условия оплаты штрафов за нарушения, выявленные в ходе осуществления государственного или муниципального контроля, в том числе при осмотре городских объектов и земельных участков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве изменились сроки и условия оплаты штрафов за нарушения, выявленные в ходе осуществления государственного или муниципального контроля, в том числе при осмотре городских объектов и земельных участков. Теперь оплатить квитанцию можно со скидкой 50% в течение 20 дней с даты вынесения постановления. Данная мера и другие поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ будут применяться Госинспекцией по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, после отмены действующего сейчас моратория на проведение проверок и, соответственно, начисление штрафов.

«Эта и другие принятые нововведения внесут весомый вклад в комплекс мер по снижению административной нагрузки на бизнес. Сегодня работа Госинспекции по недвижимости направлена в первую очередь на выстраивание продуктивного диалога с бизнесом и обществом. Наша задача – минимизировать нарушения, связанные с объектами недвижимости, регулярно разъяснять аспекты земельно-имущественных отношений и корректировать возможные ошибки до того, как они приведут к серьезным последствиям», – пояснил Иван Бобров начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Для повышения правовой грамотности для представителей бизнес-сообщества ведомство регулярно проводит вебинары по вопросам, связанным с земельно-имущественными отношениями.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ затронули и сроки по отсрочке выплат: она увеличена с одного месяца до шести. Эта мера применяется при наличии ряда обстоятельств, например, если материальное положение лица не позволяет исполнить постановление в установленные сроки. Однако, в этом случае по прошествии времени штраф необходимо будет оплатить в полном размере.

Также, если правонарушение совершено впервые и не было выявлено имущественного ущерба, вреда для окружающих объектов, то денежное взыскание возможно заменить на предупреждение. Ранее такая возможность распространялась только на компании малого и среднего предпринимательства, а также некоммерческие организации. Теперь затрагивает всех: граждан, индивидуальных предпринимателей, должностные и юридические лица.

Кроме того, если нарушитель добровольно устранил причиненный вред, ему могут назначить штраф по нижней границе.

Напомним, что согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 № 336 до конца 2022 года действует мораторий на проведение проверок и составление протоколов и начисление штрафов в рамках таких проверок. Однако при этом допускается проведение профилактических мероприятий.