Ветрено, но тепло: синоптик рассказал о погоде в Москве 20 и 21 августа

Синоптик Шувалов пообещал москвичам теплые и безветренные выходные 20 и 21 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал москвичам, какую погоду стоит ожидать на выходных, 20 и 21 августа.

В столице, по словам эксперта, прогнозируется крайне благоприятная погода и почти полностью не будет осадков.

- В то же время будет наблюдаться практически полное отсутствие осадков. Также будет немного ветрено, но не сильно, с порывами 5–10 метров в секунду, — заявил Шувалов NEWS.ru.

А вот столбики термометров поднимутся до комфортных 26–28 градусов.

Но при этом отсутствие осадков станет благодатной почвой для распространения смогу от пожаров в Рязанской и Владимирской областях . Если они не будут локализованы, то продолжит разносить продукты горения.

Чт касается атмосферного давления, то оно немного снизится. 20 августа, в субботу, будет на отметке в 755 миллиметров ртутного столба, в воскресенье, 21 августа, - 753 мм.рт.ст, сообщает телеканал "360".