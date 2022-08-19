Ефимов: Москвичи могут в онлайн режиме получить за одно обращение сразу две госуслуги

Для жителей столицы продолжает упрощаться получение госуслуг.
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Для жителей столицы продолжает упрощаться получение госуслуг. Теперь в жилищной сфере две услуги превратились в одну. Ее можно оформить онлайн. Напомним, Департамент городского имущества сократил количество жилищных услуг и все действующие отныне оказывают в электронном виде. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, до этого года таких госуслуг было тринадцать. А после укрупнения стало семь.
«Это позволит москвичам лучше ориентироваться в многообразии услуг, а также существенно сэкономит их время при взаимодействии с ведомством, - отметил заммэра. - Так, с этого года горожане могут дистанционно подать единое заявление на обмен жилья, предоставленного им по договорам социального найма, и заключить новый договор».
По его словам, раньше эти госуслуги оформлялись жителями только лично в центрах «Мои Документы» по двум отдельным запросам.
«Принятие решения о согласии на обмен жилыми помещениями, находящимися в собственности города Москвы, занимаемыми гражданами по договорам социального найма, и заключение договоров социального найма на жилые помещения по итогам обмена».
В неё входят две услуги, которые до сих пор оформлялись только в бумажном виде:
- «Принятие решения о согласии на обмен жилыми помещениями, находящимися в собственности города Москвы, занимаемыми гражданами по договорам социального найма»;
- «Заключение договоров социального найма на жилые помещения, находящиеся в собственности города Москвы, по итогам обмена жилыми помещениями, предоставленными гражданам по договорам социального найма».
Получатели новой госуслуги могут:
- заключить договор обмена жилыми помещениям между гражданами;
- заручиться согласием Департамента городского имущества;
- оформить новые договора соцнайма.
Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, при дистанционном обращении на получение услуги уходит не более 20 рабочих дней, без учета приостановок.
- зарегистрироваться на портале mos.ru и повысить уровень учетной записи до стандартной или полной;
- подать заявление на mos.ru.
Если это онлайн-обращение по поводу подписания договора соцнайма по итогам обмена, то его оформят с электронной подписью. Если это личное заявление в центре госуслуг «Мои Документы», его заключают там же, где подано заявление, собственноручно.