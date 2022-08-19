Ефимов: Москвичи могут в онлайн режиме получить за одно обращение сразу две госуслуги

Для жителей столицы продолжает упрощаться получение госуслуг. Фото: Shutterstock

Для жителей столицы продолжает упрощаться получение госуслуг. Теперь в жилищной сфере две услуги превратились в одну. Ее можно оформить онлайн. Напомним, Департамент городского имущества сократил количество жилищных услуг и все действующие отныне оказывают в электронном виде. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, до этого года таких госуслуг было тринадцать. А после укрупнения стало семь.

«Это позволит москвичам лучше ориентироваться в многообразии услуг, а также существенно сэкономит их время при взаимодействии с ведомством, - отметил заммэра. - Так, с этого года горожане могут дистанционно подать единое заявление на обмен жилья, предоставленного им по договорам социального найма, и заключить новый договор».

По его словам, раньше эти госуслуги оформлялись жителями только лично в центрах «Мои Документы» по двум отдельным запросам.

КАК НАЗЫВАЕТСЯ НОВАЯ УСЛУГА

«Принятие решения о согласии на обмен жилыми помещениями, находящимися в собственности города Москвы, занимаемыми гражданами по договорам социального найма, и заключение договоров социального найма на жилые помещения по итогам обмена».

В неё входят две услуги, которые до сих пор оформлялись только в бумажном виде:

- «Принятие решения о согласии на обмен жилыми помещениями, находящимися в собственности города Москвы, занимаемыми гражданами по договорам социального найма»;

- «Заключение договоров социального найма на жилые помещения, находящиеся в собственности города Москвы, по итогам обмена жилыми помещениями, предоставленными гражданам по договорам социального найма».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Получатели новой госуслуги могут:

- заключить договор обмена жилыми помещениям между гражданами;

- заручиться согласием Департамента городского имущества;

- оформить новые договора соцнайма.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, при дистанционном обращении на получение услуги уходит не более 20 рабочих дней, без учета приостановок.

КАК ПОЛУЧИТЬ

- зарегистрироваться на портале mos.ru и повысить уровень учетной записи до стандартной или полной;

- подать заявление на mos.ru.

Если это онлайн-обращение по поводу подписания договора соцнайма по итогам обмена, то его оформят с электронной подписью. Если это личное заявление в центре госуслуг «Мои Документы», его заключают там же, где подано заявление, собственноручно.