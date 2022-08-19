Москвичам рассказали, как не остаться без парковки со шлагбаумом в сентябре

Москвичам напомнили о продлении абонементов на парковки со шлагбаумом на сентябрь. Фото: архив "КП"

Через неделю, 26 августа 2022 года, заканчивается срок продления абонементов на закрытые парковочные места. Об этом жителям Москвы напомнили в департаменте транспорта столицы.

"Своевременная оплата позволит сохранить конкретное парковочное место и пользоваться им в сентябре. Продлить абонемент или купить новый можно удобно на сайте в разделе «Абонементные плоскостные парковки»." - говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.

Если же мест на нужной парковке не окажется, их стоит искать и бронировать с 27 августа. Новый абонемент можно приобрести до 10 сентября. Оформление происходит на карту «Тройку».

Как ранее писал KP.RU, до конца сентября восемь парковок со шлагбаумами в Москве сделают уличными. Всего, за пять лет, планируется организовать около 165 тысяч парковочных мест.