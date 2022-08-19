Видео задержания пенсионера, который заказал похищение брата и его жены ради их имущества

Следователи инсценировали похищение, заказанное подозреваемым, и взяли его с поличным Фото: Олег ЗОЛОТО

68-летний москвич задержан за попытку похищения своих родственников ради выкупа, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве. Подозреваемый узнал, что у супружеской пары появилась крупная сумма денег, и решил провернуть аферу, чтобы завладеть ей, невзирая на семейные связи.

Злоумышленник нашел наемников, но до самого конца так и не догадался, что в их роли выступили уже раскрывшие его замысел сотрудники правоохранительных органов.

- В ходе неоднократных встреч обвиняемый сообщил им персональные сведения на потерпевших и передал денежные средства для реализации плана, — уточняется в сообщении ведомства.

Речь идет о сумме в 100 тысяч рублей. На эти деньги исполнители должны были доставить жертв из Краснодарского края в Москву и найти помещение, в котором их предполагалось держать.

В рамках оперативного эксперимента следователи инсценировали похищение, а заказчика задержали на месте преступления. Ему уже предъявили обвинение. Несмотря на возраст подозреваемого, суд решил отправить его на время расследования под арест.