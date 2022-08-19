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Происшествия19 августа 2022 9:22

Концентрация вредных веществ в воздухе в Москве снизилась в пять раз

Экологическая ситуация после задымления из–за рязанских пожаров улучшается
Мила ГЕНЬ
Уровень загрязнения воздуха в Москве снизился в пять раз.

Уровень загрязнения воздуха в Москве снизился в пять раз.

Фото: Кирилл СЕРОВ

На сайте Мосэкомониторинга появились данные об исследованиях воздуха в Москве. Уровень загрязнения снизился в пять раз. Как пояснили специалисты, концентрация снизилась из-за того, что ночью с 18 на 19 августа Москва не попала под воздействие продуктов горения лесных пожаров.

Утром ветер подул в другую сторону и воздух от места пожаров переместился к южным районам Москвы и ТиНАО. В Мосэкомониторинге подчеркнули, что при этом условия оказались благоприятными для рассеивания загрязняющих веществ. За счёт этого концентрация вредных веществ не выросла. По сравнению с 18 августа, уровень загрязнения ниже в 5-8 раз.

По прогнозам специалистов, после 10 часов утра 19 августа воздушные массы со стороны пожаров должны перестать задевать Москву, они сместятся южнее.

Как писал kp.ru, в столице 17 августа почувствовали гарь, а позже появился смог. Дым пришёл со стороны Рязанской области, где было несколько лесных пожаров.