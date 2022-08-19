Более пяти килограмм наркотиков изъяли у задержанного закладчика в Москве

Фото: ГУ МВД РФ по Москве

На юго-западе Москвы задержали 45-летнего приезжего мужчину, который делал закладки. При себе у него было 76,5 грамма неизвестного вещества. Недалеко от места задержания мужчина успел сделать два «тайника», в котором нашли ещё 19,5 грамма наркотиков, рассказали в ГУ МВД РФ по столице.

Неизвестное вещество хранилось также и в его квартире. Полицейские изъяли 4 полимерных контейнера: в двух из них было более килограмма белого порошкообразного вещества, а в остальных порядка 400 грамм жёлтой массы. Экспертиза подтвердила, что это наркотики: мефедрон и МДМА.

Кроме того, в квартире нашли ещё 4 килограмма вещества растительного происхождения, его направили на исследование.

Возбуждено уголовное дело, мужчину поместили под стражу.

Как сообщал kp.ru, ранее в Москве курьера доставки наняли для перевозки наркотиков. Сам мужчина не подозревал о том, какой груз везёт.