Сергей Собянин: на тушение пожаров отправили бульдозеры из Москвы

Сергей Собянин рассказал о дополнительной помощи Москвы регионам с лесными пожарами Фото: Олег ЗОЛОТО

Бульдозеры из Москвы отправлены в Рязанскую и Владимирскую области для помощи в тушении пожаров, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы. Техника позволит проложить дороги, которые требуются спасателям для доступа к некоторым очагам возгорания. Кроме того ее используют для создания противопожарных разрывов.

В обоих областях продолжают работать переброшенные туда 17 и 18 августа группировки спасателей. В Рязанской области общая площадь горения на утро 19 августа составляет 180 гектаров, сообщил врио губернатора региона Павел Малков. Фактически горят шесть различных по размеру участков, при этом на трех из них огонь еще не локализован.

Как сообщал KP.RU ранее, в Рязанской области работают порядка 500 спасателей из Москвы и больше сотни единиц техники. Во Владимирской области работают 90 сотрудников МЧС и 30 единиц столичной техники.