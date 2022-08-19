В Москве пьяный мужчина избил сожительницу до смерти

Мужчину задержали. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

39-летний житель Москвы 16 августа сильно выпил. В квартире на Симоновском вале он жестоко избил свою сожительницу. От полученных травм женщина в скором времени скончалась на месте происшествия, рассказали в главном управлении СКР по Москве.

Мужчину задержали. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

На допросе мужчина полностью признал свою вину. Следствие собирается добиться от суда заключения под стражу. Обвиняемому грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее москвичка до смерти избила своего супруга. Женщина находилась под подпиской о невыезде по делу о домашнем насилии, писал kp.ru.

Теперь же фигурантами уголовного дела стали и правоохранители, которые не оградили жертву от агрессивной женщины. Их подозревают в халатности.