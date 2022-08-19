ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне ТТК

В Москве на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Автозаводской произошла авария с участием трех автомобилей – «Газели» и легковушек. На участке перекрыто четыре полосы движения, сообщает источник KP.RU.

В результате аварии грузовая фура перекрыла две полосы движения по левой стороне трассы, на третьей полосе находится покореженный легковой автомобиль, в нем до сих пор сидят два человека. Информации о пострадавших не поступало. На месте ДТП работают оперативные службы города, а также бригада скорой помощи.

Ранее KP.RU сообщал, что сотрудник подразделения столичного МВД погиб в аварии на севере Москвы. Водитель на Renault Logan двигался по Северо-Восточной хорде от МКАД в сторону Фестивальной улицы и не справился с управлением: он наехал на бетонное ограждение, машина опрокинулась. 25-летний мужчина скончался на месте, также травмы получил 24-летний пассажир.