Две женщины и двухлетний ребенок пострадали в ДТП на Косинском шоссе в Москве

ДТП с участием самосвала и автомобиля произошло на Косинском шоссе Фото: Госавтоинспекция Москвы

В Москве на Косинском шоссе в районе дома 21 по улице Дмитриевского произошла авария с участием самосвала и автомобиля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно». По информации столичной Госавтоинспекции пострадали три человека, в том числе один ребенок.

По предварительной информации, водитель грузовой фуры «Вольво» столкнулся с автомобилем «Киа» во время перестроения в правый ряд. В результате аварии травмы получили пассажиры легковушки – две женщины и двухлетняя девочка, их госпитализировали в медучреждения. По факту случившегося проводится административное расследование.

На месте аварии работают оперативные службы города. Движение на участке осуществляется по одной полосе из двух. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

На Косинском шоссе в районе д. 21 по ул. Дмитриевского при движении в сторону центра столкнулись автомобиль и самосвал. На месте работают оперативные службы города.

Ранее KP.RU сообщал, что ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне ТТК в Москве. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают оперативные службы города, а также бригада скорой помощи.