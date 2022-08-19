Сеть Stars Coffee откроет премиальные заведения с алкоголем в меню

Первое заведение в формате ресторана заработает в ТЦ «Авиапарк» в Москве Фото: Андрей АБРАМОВ

Алкогольные напитки начнут продавать в двух-трех заведениях сети Stars Coffee, сменившей Starbucks. Первое заведение в формате ресторана откроется в торговом центре «Авиапарк» в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из совладельца кофеен, ресторатора Антона Пинских. До этого в американской сети спиртное представлено не было.

«В тех кофейнях, которые будут премиального класса - их будет две-три штуки, они будут ближе по концепции к ресторану, будет алкогольное меню. Эти заведения будут выше уровнем, с официантами», - рассказал он. Пинский добавил, что бренд-поваром заведений стал Владимир Чистяков.

Как сообщал KP.RU, накануне один из новых владельцев сети рэпер Тимати лично проинструктировал сотрудников Stars Coffee перед открытием 19 августа. Первых посетителей в заведении на Новом Арбате начали принимать в пятницу с 08:00. До конца сентября в стране откроются 130 точек, 90 из них – в Москве. Stars Coffee прошли полный ребрендинг: теперь на новом логотипе изображена русалка в кокошнике.