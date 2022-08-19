В воскресенье 21 августа в Москве перекроют Лужники и Хамовнический Вал

В воскресенье 21 августа с 6:30 из-за проведения в Москве полумарафона «Лужники» будут действовать ограничения на движение транспорта на улицах Лужники, Хамовнический Вал, а также на нескольких набережных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье 21 августа с 6:30 из-за проведения в Москве полумарафона «Лужники» будут действовать ограничения на движение транспорта на улицах Лужники, Хамовнический Вал, а также на нескольких набережных: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской, Москворецкой, Котельнической, Гончарной и Краснохолмской. Об этом сообщили в Департаменте транспорта столицы.

Также в воскресенье с 00:01 до окончания мероприятия запретят и парковку автомобилей на этих улицах и набережных. Подробнее узнать о времени действия ограничений и посмотреть карты всех перекрытых улиц можно здесь.

Также kp.ru напоминает, что завтра, 20 августа в Москве будет проходить Третий Международный пожарно-спасательный конгресс. В связи с этим перекроют улицы Народного Ополчения, Нижние Мнёвники, Крылатую Перечистенка, Крымский вал и Парковую.