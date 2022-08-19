Пассажир украл часы мужчины за 330 тысяч рублей на пункте досмотра в Шереметьево

Пассажир украл часы за 330 тысяч рублей при досмотре в Шереметьево Фото: МВД Медиа

В аэропорту Шереметьево во время посадки в авиалайнер правоохранители задержали 55-летнего мужчинку, который при прохождении досмотра украл у другого пассажира часы за 330 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В управление МВД по аэропорту обратился 34-летний мужчина и сообщил что у него похитили дорогостоящий аксессуар, который он положил в специальный лоток на пункте досмотра.

Полицейские по камерам видеонаблюдения вычислили злоумышленника. Он проходил досмотр вслед за потерпевшим. Один из работников аэропорта решил, что этот пассажир забыл свои часы, мужчина не растерялся и сразу же присвоил чужое имущество себе.

Подозреваемого задержали, он признался в содеянном. Похищенные часы изъяли, их вернут владельцу. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU сообщал, что во «Внуково» остановили контрабандистов, пытавшихся вывезти золото на 800 млн рублей. 45 слитков пытались вывезти в Дубай. После посадки в авиалайнер мужчин задержали оперативники Внуковской таможни.