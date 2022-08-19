Огромная свинья, которую отловили на МКАД, выпала из машины по пути на убой

Свинья выпрыгнула из автомобиля, когда ее везли на убой

Огромная свинья, которую 18 августа заметили на Дмитровского шоссе у МКАД, выпрыгнула из автомобиля, когда ее везли на убой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Необычного участника дорожного движения отловили в тот же день при помощи приманки: животному сначала насыпали еды, а после накрыли одеялом.

«Установлено, что животное выскочило из машины, которая везла ее на убой", – отметил собеседник агентства. Хозяин свиньи найден, устанавливаются все обстоятельства, при которых парнокопытное выбралось на трассу. Дальнейшая судьба животного неизвестна, по одной из версий его доставили в приют.

Как сообщал KP.RU, днем 18 августа на проезжей части Дмитровского шоссе бегала упитанная свинья. Она не сидела спокойно у обочины, а, наоборот, всячески отвлекала водителей и выскакивала на прямо на трассу.