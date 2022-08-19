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Общество19 августа 2022 14:22

Огромная свинья, которую отловили на МКАД, выпала из машины по пути на убой

Необычного участника дорожного движения отловил с помощью еды и одеяла
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Свинья выпрыгнула из автомобиля, когда ее везли на убой

Свинья выпрыгнула из автомобиля, когда ее везли на убой

Огромная свинья, которую 18 августа заметили на Дмитровского шоссе у МКАД, выпрыгнула из автомобиля, когда ее везли на убой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Необычного участника дорожного движения отловили в тот же день при помощи приманки: животному сначала насыпали еды, а после накрыли одеялом.

«Установлено, что животное выскочило из машины, которая везла ее на убой", – отметил собеседник агентства. Хозяин свиньи найден, устанавливаются все обстоятельства, при которых парнокопытное выбралось на трассу. Дальнейшая судьба животного неизвестна, по одной из версий его доставили в приют.

Как сообщал KP.RU, днем 18 августа на проезжей части Дмитровского шоссе бегала упитанная свинья. Она не сидела спокойно у обочины, а, наоборот, всячески отвлекала водителей и выскакивала на прямо на трассу.