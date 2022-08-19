Москвичи смогут протестировать систему онлайн-голосования 26 августа

Тестирование системы перед выборами помогает устранить ее слабые места. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве 26 августа будет запущено тестирование системы голосования с участием жителей города. Тесты будут проводиться перед выборами муниципальных депутатов, которые пройдут в столице 9-11 сентября. Об этом в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

«26 августа будет тестовое голосование. Одновременно будут работать и офлайновые участки, то есть настоящие УИК с подключенным туда электронным реестром, и будет проводиться электронное голосование», - рассказал Артем Костырко.

Тестирование пройдёт с 8 до 17 часов. Во время онлайн-голосования москвичам нужно будет ответить на вопрос, который был утверждён на заседании Общественного штаба.

В последние годы тестирование голосования обязательно проводится накануне выборов. Его организуют, чтобы выявить слабые места системы и оперативно устранить их. Голосование помогает провести выборы без неожиданностей как для избирателей, так и для разработчиков.

Сейчас продолжается набор общественных наблюдателей. По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалёва, желающие присоединиться к корпусу наблюдателей москвичи уже подали большое количество заявок.

– Около 70% корпуса сформировано, это порядка 7 тысяч человек у нас сейчас заявились на участие в качестве наблюдателей от Общественной палаты города, - уточнил Вадим Ковалёв. - Также у нас совсем скоро начнется обучение, там уже курс сформирован, все готово для того, чтобы начать образовательную кампанию.

На заседании штаба также был утвержден кодекс наблюдателя Общественной палаты Москвы на выборах. Вадим Ковалёв сообщил, что в него были внесены предложения по усовершенствованию.

Столица станет первым городом России, где на выборах 2022 года будет использован электронный реестр избирателей. В него внесут всех избирателей Москвы, какой бы способ голосования они не выбрали: на участках, в Сети или дома.

По словам организаторов онлайн-выборов, для столичного мегаполиса, в котором проживают несколько миллионов человек, введение электронного реестра было острой необходимостью. В городе слишком большое количество избирателей, чтобы постоянно вносить изменения в бумажные списки вручную. Каждый месяц в перечень вносится порядка 45 тысяч исправлений о голосующих из-за смены адреса места жительства. К этому добавляются поправки, связанные со смертью или достижением совершеннолетия горожан. При таких объемах избежать ошибок практически невозможно. Благодаря электронному реестру все недочеты бумажных списков будут устранены.

В этом году избирателей, решивших отдать свой голос онлайн, ждет еще одно нововведение: возможности переголосовать больше не будет. В прошлом году избиратели, голосовавшие дистанционно, могли изменить свой выбор онлайн. В этом году у москвичей такой возможности не будет.