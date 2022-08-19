В Москве на улице Бутлерова затруднено движение из-за ДТП с тремя автомобилями

Три автомобиля столкнулись на улице Бутлерова в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на улице Бутлерова в районе дома 22 столкнулись три автомобиля. На месте аварии работают оперативные службы города. Движение на участке затруднено, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

На представленных департаментом транспорта кадрах видно, что машина на большой скорости влетела в автомобиль, который выезжал на трассу. В результате удара повредилось еще одно транспортное средство. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее KP.RU сообщал, что на Косинском шоссе в районе д. 21 по ул. Дмитриевского при движении в сторону центра столкнулись автомобиль и самосвал. Пострадали две женщины и двухлетний ребенок. Водитель грузовой фуры «Вольво» столкнулся с автомобилем «Киа» во время перестроения в правый ряд. По факту случившегося проводится административное расследование. На месте работали оперативные службы города. Движение на участке осуществлялось по одной полосе из двух.