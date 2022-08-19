Трех человек спасли из горящего дома на юго-востоке Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в районе Выхино-Жулебино на Ташкентской улице 19 августа загорелась квартира на десятом этаже. Пламя распространилось на соседние балконы. Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Информации о пожаре поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в 12:49. В 13:20 пожар был локализован, а в 13:38 его полностью потушили.

Из квартиры спасли троих человек, еще семь жильцов эвакуировали из здания. Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

Ранее KP.RU сообщал, что в элитном районе на западе Москвы полыхала многоэтажка. При пожаре в ЖК West Garden в Москве никто не пострадал. По словам очевидцев, у одной из стен загорелся строительный мусор, затем огонь перекинулся на обшивку здания и на строительные леса. Во время пожара на крыше ЖК находились рабочие, когда дыма стало меньше, они выбрались из здания. В ИНТЕКО заверили, что данный инцидент не повлияет на сроки сдачи дома.