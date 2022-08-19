Ликсутов: До конца года в столице обустроят более 40 приподнятых трамвайных платформ

Поездки пассажиров в наземном транспорте становятся комфортнее Фото: Михаил ФРОЛОВ

Остановки трамваев повышают свой уровень. Причем буквально - для удобства пассажиров создаются приподнятые платформы. Теперь попасть в салон трамвая проще простого. Достаточно всего одного шага. Это комфортно всем - от обычных жителей до инвалидов и мам с колясками. К тому же там везде есть пандусы. Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта, в этом году во время благоустройства планируется разместить более 40 приподнятых платформ на трамвайных остановках. Сейчас их возводят, к примеру, на Волоколамском шоссе, шоссе Энтузиастов, Дубининской, Новокузнецкой, Кожевнической улицах, а также на улице Даниловский Вал и в 3-м Самотечном переулке.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем московский трамвай, - рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Сегодня в программы благоустройства закладывается всё самое необходимое для того, чтобы поездки пассажиров на городском транспорте были максимально удобными. На остановках трамвая обустраиваются приподнятые платформы, устанавливаются современные павильоны ожидания – так транспорт адаптируется к требованиям каждого пассажира. Сегодня в Москве более 300 приподнятых платформ. Сейчас они обустраиваются ещё на 7 улицах и магистралях».