Первый форум по развитию междугородних и международных перевозок прошел в Москве

Фото: пресс-служба Московского Метрополитена

В Москве впервые состоялась конференция, посвященная междугородним и международным автобусным перевозкам. На площадке Московского метрополитена собрались 50 представителей транспортных компаний.

- Сегодняшний форум стал первой масштабной встречей специалистов различных областей, отвечающих за перевозки пассажиров. Уверен, мы сделаем междугородние поездки максимально удобными для пассажиров, – сказал Алексей Сорокин, начальник службы развития пассажирских перевозок ГУП «Московский метрополитен».

Столичный метрополитен активно развивает межрегиональные и международные перевозки, позволяя пассажирам выбрать наиболее удобный и выгодный вид транспорта с комфортным временем отправления.

Московский метрополитен с лета 2021 года стал управлять автовокзалами столицы. Сегодня он обслуживает четыре международных автовокзала и две автостанции: «Северные Ворота», «Южные Ворота», «Саларьево», «Центральный», «Варшавская» и «Орехово». Еженедельно отправляется в разные города России и за пределы страны почти 60 тысяч человек.

Фото: пресс-служба Московского Метрополитена

Для пассажиров создаются максимально комфортные условия для поездок. В частности, автовокзалы Москвы за последние годы стали современными. Были обустроены залы ожидания, где можно отдохнуть, ознакомиться с единой системой навигации, оставить вещи в камерах хранения. Созданы современные комнаты матери и ребенка, есть кафе с горячим питанием и вендинговые аппараты. Все пассажиры могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi и даже купить билеты в онлайн-режиме.

- Возможности покупки билетов на междугородние автобусы существенно расширились. Сегодня их можно приобрести в мобильном приложении «Метро Москвы», на сайте Московского метрополитена, в кассах на станциях метро «Павелецкая», «Саларьево» и «Орехово», а также на всех автовокзалах и автостанциях города, - рассказали в Московском метрополитене.

Фото: пресс-служба Московского Метрополитена

На региональном уровне также ведется активная работа по развитию автобусных пассажирских перевозок.

- По просьбам пассажиров появляются дополнительные маршруты. Например, в этом году были добавлены маршруты в направлении черноморского побережья, - рассказала заместитель генерального директора ФБУ «Росавтотранс» Ирина Седых.