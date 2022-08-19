МЧС предупредило жителей Москвы о пятом классе пожароопасности с 20 по 22 августа 2022 года

Москвичей предупредили о чрезвычайной пожароопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС предупредило москвичей и гостей столицы том, что в ближайшие три дня – с 20 по 22 августа 2022 года – ожидается самый высокий, пятый, класс пожароопасной. Жителям рекомендуют соблюдать все необходимые требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

«По информации синоптиков Росгидромет в период с 00:00 20 августа по 24:00 22 августа местами в г. Москве ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс)», — отметили в пресс-службе столичного главка МЧС.

В случае ЧП можно звонить по номеру 101 или по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве – 8 (495) 637-22-22.

Ранее KP.RU сообщал, что руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал москвичам теплые и безветренные выходные 20 и 21 августа. В эти дни воздух прогреется до +26…+28 градусов. При этом отсутствие осадков станет благодатной почвой для распространения смога от лесных пожаров в Рязанской и Владимирской областях.