После проверки Роспотребнадзор закрыл зону отдыха «Озеро Черное» в Зеленограде

В Зеленограде закрыли зону отдыха «Озеро Черное» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Зеленограде закрыли зону отдыха «Озеро Черное» из-за неудовлетворительного качества воды по микробиологическим показателям. Купаться на этой территории запрещено, сообщает пресс-служба столичного Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«После получения удовлетворительных результатов воды купание в водоеме зоны отдыха будет снова разрешено и информация будет оперативно размещена на сайте Управления Роспотребнадзора по г. Москвы», — сказано в сообщении.

Уточняется, что сотрудники Роспотребнадзора в течение всего лета следят за зонами отдыха в Москве.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве закрыли три зоны отдыха из-за неудовлетворительного качества воды. Это «Левобережье» в САО, «Тропарево» в ЮЗАО и «Озеро Белое» в ВАО. В начале летнего сезона городе открыты 10 зон отдыха для купания и 39 зон без купания.