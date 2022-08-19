В Москве в бассейне «Чайка» мужчина и ребенок пострадали, прыгая с вышки Фото: Анна КОЛПАКОВА

В Москве в бассейне «Чайка» мужчина и ребенок пострадали, прыгая с вышки в воду.

Как стало известно сайту mk.ru, все случилось днем 18 августа. 35-летний местный житель пришел с семьей отдохнуть. Будучи опытным пловцом, он поднялся на трехметровую вышку и хотел продемонстрировать близким, как правильно прыгать в воду.

Едва мужчина коснулся дна и стал подниматься на поверхность воды, как ощутил резкую боль в руке, плече и голове. Кое-как вынырнул на поверхность, он увидел, что вода окрашивается в кровавый цвет, а рядом барахтается мальчик с рассеченным подбородком.

Мужчина вытащил пострадавшего на бортик, уложил на деревянный помост. На помощь 5-летему мальчику уже спешил дедушка. Они вместе отдыхали в бассейне.

Пенсионер рассказал, что ребенок поднялся на пятиметровую вышку и прыгнул в воду. Это произошло буквально через пару секунд, как с трехметровой в воду полетел мужчина. В итоге мальчик упал на ныряющего ранее человека.

Пострадавшим вызвали «скорую». Мужчина отделался сильными ушибами и гематомами, а мальчику наложили швы.