Жители центральной и западной части Москвы снова ощутили запах гари

В Москве запах гари ощущается на западе и в центре столицы Фото: Иван МАКЕЕВ

Гарь от лесных пожаров в Рязанской области вновь вернулась в Москву после небольшого перерыва благодаря сильному ветру, что доносит дым до столицы за 8 часов. Также пожары бушуют ещё в двух регионах, подогревая проблему в столице, о чём сообщает KP.RU.

После вчерашнего отдыха от гари и смога неприятный запах вернулся в столицу России, однако видимость в городе пока сохраняется. Причиной стала погода – 20 августа в Москве ожидается ветер со скоростью до 12 м/с, который доносит горелый воздух до города за 8 часов из Рязанской области, и за 20 часов от Поволжья. Температура при этом составит порядка 25-27 градусов.

Известно, что помимо пожаров в заповедных лесах Рязанской области, горят также Нижегородская и Ростовская области – в этих трёх регионах введены режимы ЧС, и именно они стали основными причинами задымления Москвы по информации Рослесхоза.

Ранее KP.RU сообщал о том, что специалисты МЧС заверили москвичей в невозможности повторения ситуации 2010 года, когда гарь и смог от торфяных пожаров заволокли столицу до минимальной видимости.