27 градусов тепла и облачность ожидаются 20 августа в Москве

В Москве будет тепло, но облачно Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 20 августа, в Москве и Московской области ожидаются от 23 до 28 градусов тепла и переменная облачность. Восточный и юго-восточный ветра будут дуть со скоростью 7-12 м/с, о чём сообщает Агентство городских новостей «Москва», со ссылкой на Гидрометцентр.

Атмосферное давление в столичном регионе ожидается на уровне 757 мм ртутного столба. Также в ведомстве отдельно напомнили о том, что сейчас в Московской области крайне высокая пожарная опасность 5 класса. В связи с этим в регионе действует ограничение на выезд на природу, а места массового отдыха людей в пожароопасной зоне будут проверяться патрулями на предмет розжига костров, сжигания сухой травы, мусора и других действий, способных привести к возгоранию.

Ранее KP.RU писал о том, что нынешние погодные условия в Москве благоприятно влияют на распространение запаха гари от пожаров в Рязанской, Ростовской и Нижегородской областях. Ветер доносит дым до столицы за 8 часов от горящих рязанских заповедников, и за 20 часов от Поволжья.