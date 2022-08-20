Нападение голого мужчины на фельдшера в Москве попало на видео

Неадекват сначала разгуливал по дороге, а потом ударил женщину-фельдшера. Фото: стоп-кадр видео

На приехавшую на вызов женщину-фельдшера в Москве напал обнажённый мужчина, ударив её в лицо. До этого он разгуливал по проезжей части, мешая проезду автомобилей. Видео было опубликовано в телеграмм-канале «Москва с огоньком» вчера, 19 августа.

«Неадекват сначала разгуливал по дороге, мешая проезду машин, а потом ударил женщину-фельдшера, приехавшую ему помочь», – пишут в источнике.

На записи хорошо видно, как голый мужчина сначала ходит из стороны в сторону, периодически выходя на проезжую часть и активно жестикулируя, что-то громко и невнятно крича двум сотрудницам скорой помощи, а затем сильно бьёт женщину фельдшера кулаком по голове.

Как сообщают в «Мосленте», у московской полиции пока нет никаких данных об этом инциденте. Что произошло с нападавшим в дальнейшем, и каково состояние фельдшера пока что также остаётся загадкой.