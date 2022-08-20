Напавшего на прохожего 9 лет назад москвича задержала полиция

Злоумышленник нанес 19-летенму парню тяжелую колото-резаную рану груди и скрылся на долгие 9 лет Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве был задержан 29-летний местный житель, который 9 лет назад тяжело ранил прохожего в Сумском проезде. Его личность была установлена в августе 2022 года, о чём сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

По данным правоохранительных органов злоумышленник напал на 19-летнего пострадавшего в августе 2013 года в Сумском проезде, когда между ними разгорелся конфликт. Юношу доставили в одну из московских больниц с тяжёлой колото-резаной раной в груди, а нападавшему тогда удалось скрыться.

Полицейским удалось установить его личность спустя 9 лет, в августе 2022 года, и злоумышленника задержали в районе улицы Красного Маяка. Следователи по Чертаново возбудили уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На данный момент задержанному выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении, но расследование продолжается.

Ранее KP.RU сообщал о другом преступлении, которое полиции удалось раскрыть спустя 26 лет расследования. В 1996 году правоохранители нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Задержанный спустя долгие годы преступник рассказал, что был в тот момент под действием наркотиков и, поссорившись с ныне убитым, выстрелил в него из пистолета-пулемёта.