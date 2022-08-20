Новая скоростная дорога в Москве сэкономит водителям 20 минут в день

МСД разгрузит Енисейскую улицу и проспект Серебрякова. Фото М. Мишина/пресс-служба мэра и правительства Москвы

Московский скоростной диаметр (МСД) поможет сократить время в пути для жителей Бабушкинского района Москвы, чем облегчит жизнь 88,1 тыс. человек. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Как заявили в администрации города, транспортное сообщение с ВАО, ЮАО и ЮВАО в Москве сейчас не в лучшем состоянии, так как чтобы добраться до указанных районов москвичам приходится тратить слишком много времени. МСД должна решить эту проблему, разгрузив Енисейскую улицу и проспект Серебрякова, экономя водителям порядка 20 минут ежедневно.

В качестве примера власти привели возможность добраться из Бабушкинского района до Восточного вокзала на 19 минут быстрее (21 минута вместо 40), и на 18 минут быстрее до «Царицыно» (42 минуты вместо часа).

На сайте мэра отметили также и то, что для москвичей МСД будет бесплатным, а вот для тех, кто проезжает через Москву транзитом, с 1 января 2023 года диаметр станет платным, чтобы избежать засилья легковых автомобилей на дороге, основной задачей которой является разгрузка существующих улиц города.