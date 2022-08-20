Ликсутов: ТПУ «Окружная» к 2025 году будет обслуживать до 85 тысяч человек в сутки

Процесс интеграции МЦК и D1 завершен на 88%. Фото: Московский метрополитен

Новый ТПУ «Окружная» в Москве будет объединять D1 «Белорусско-Савёловский», МЦК и станцию Люблинско-Дмитровской линии метро. Процесс интеграции МЦК и D1 завершён уже на 88 %, о чём заявил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению Мэра Москвы С. Собянина мы продолжаем повышать комфорт поездок по городу. Объединяем разные виды транспорта в ТПУ, чтобы пересадки становились удобнее и короче, а поездки быстрее. ТПУ «Окружная» свяжет метро, МЦК и МЦД — пассажирам не нужно будет выходить на улицу, чтобы сменить один транспорт на другой. У жителей районов Бескудниково, Отрадное, Марфино и Тимирязевский появится новый безопасный переход через ж/д пути», – сообщает Ликсутов.

На данный момент москвичи уже пользуются рядом нововведений нового ТПУ, например, длинной платформой с комфортным навесом, а также вестибюлем МЦД.

Предполагается, что после завершения интеграции пассажиры ТПУ "Окружная" смогут втрое быстрее пересаживаться с МЦК на метро (не более 3 минут), вдвое быстрее с D1 на метро (не более 2 минут), и в 1,5 раза быстрее с D1 на МЦК.

Сейчас ведутся работы по строительству второго - Северного вестибюля МЦД, а также дополнительного вестибюля для станции метро.

Напомним, узел начали строить в 2016 году, когда появилась станция МЦК «Окружная». Затем там же была создана пересадка на Люблинско-Дмитровскую линию метрополитена, а в 2019 году была присоединена D1.