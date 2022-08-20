Попытка вытравить тараканов в Москве закончилась пожаром

Мигранты из Средней Азии решили не прибегать к помощи дезинсекторов, а разобраться с тараканами своими силами Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

В одной из квартир на Нахимовском проспекте в Москве вспыхнул пожар, который едва не спалил весь многоквартирный дом. Из-за него пришлось эвакуировать других жильцов, а причиной стала попытка вытравить тараканов «кустарными» методами. Об этом сообщает издание Mash.

Как пишут в издании, пожар устроили мигранты из Средней Азии, которые решили не прибегать к помощи дезинсекторов, а разобраться с тараканами в квартире своими силами. Для этого они решили воспользоваться дымовой шашкой.

«От их дымовой шашки начался пожар, из-за которого пришлось эвакуировать других жителей», – говорится в сообщении.

На выложенных в сеть кадрах видны обугленные стены и потолки, сгоревшая мебель и сильно опалённые огнём межкомнатные двери.

Ранее KP.RU сообщал о том, как спасателям удалось вытащить из огня троих москвичей, когда загорелась их квартира на десятом этаже многоэтажки. Огонь перекинулся на соседние балконы, пришлось также эвакуировать семерых жильцов. Пострадавших в этом происшествии нет.